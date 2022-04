Jennifer CHARVIEUX - SEVENIER

Après des années passées à travailler au sein d’une multinationale en tant que chargée de communication puis responsable de projet RH, j’ai eu besoin de donner un autre sens à ma vie.



Après quelques mois de réflexion, une rencontre magique avec la pâtisserie (et beaucoup de courage!), je me lance dans la grande aventure de la reconversion professionnelle ! Mon CAP Pâtisserie en poche, je me forme à la Relation d'aide et accompagnement et à l’Art’Thérapie afin de créer mon projet d'ateliers et accompagnement thérapeutique autour de la pâtisserie.



J’ai ainsi donné vie à Douce Folie… Une histoire d’amour entre les gâteaux et moi, de douceur et de sérénité en moi et moi et de partage et transmission entre les autres et moi.



Mes compétences :

chargée de communication

Communication