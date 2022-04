Cyril CHAUVIN

Avec un parcours atypique, je suis polyvalent aussi bien dans le domaine de la vente, que la relation clientèle ou encore la micro informatique. J' ai eu la chance d' exercer mes métiers dans des hypermarchés pilotes, ou des entreprises recherchant l'excellence opérationnelle. Ce qui m' a permis d' acquérir un esprit du travail bien fait avec le respect du client qu'il soit interne (collaborateur et encadrement) ou bien client externe (prospects, clients). Je suis toujours force de propositions pour améliorer les services et produits de mon entreprise.

Toujours souriant, on dit de moi que j' ai une bonhomie naturelle bien que je sache être sérieux et directif quand il le faut. Tenace, perspicace, et impliqué dans mon travail, je ne sais pas faire semblant.

Mon principale défaut ? ne me posez pas une question dont ne voulez pas entendre la réponse.