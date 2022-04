Cyril CHÉDHOMME

EN SAVOIR + : https://fr.linkedin.com/in/cyrilchedhomme



►Directeur (membre du comité de direction) d’entités au sein de groupes internationaux soumis à contraintes de distributions légales.

►Direction de Business-Unit importantes avec une approche ROIste du développement.

Management d’équipes « pluridisciplinaires » dans les secteurs de la Banque, Finance, Assurances, Services, Automobile, Tourisme.

►Expérience des modèles de distribution (règlementés), Omni-/Multi-/Cross-canaux en BtoB, BtoC, BtoBtoC.

►Double compétence : (Technologies & Marketing/Sales) capitale pour le pilotage de la transformation digitale des entreprises dans la mutation des modèles marketing et des relations commerçantes avec les clients/consommateurs/distributeurs.

►Vision globale de la chaine de valeurs (innovations/solutions/outils), de l’optimisation des organisations via des leviers numériques jusqu’à la mise en œuvre de la mesure de la performance (KPI).

►Conduite de la transition digitale via l’ensemble des leviers numériques, en intégrant l’analyse des impacts organisationnels et de gouvernance sur les différentes fonctions et directions de l’entreprise.



Mes compétences :

Assurance

Communication

Marketing

E-commerce

Webmarketing

Affiliation

Gestion de projet

Stratégie digitale

Management

E-business