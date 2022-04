Cyril CHEVALLIER

Je suis actuellement à la recherche d'un poste en Corée du Sud pour un an. Idéalement ma mission débuterait en Septembre 2017.



Mon objectif est d'apprendre plus rapidement le coréen, de faire une étude de marché et élaborer un buisness plan portant sur un projet qui me tient à cœur.

Projet que j'aimerai lancer le cas échéant fin 2017 si tout les indicateurs sont aux verts.



Bien entendu, je ne suis pas fermé à tout changement de carrière.



Actuellement je participe à la gestion des données sociétés d'Adecco Groupe France.

En fonction du retour des agences Adecco Groupe France, des courriers clients et de la communication de services utilisant cette base de données, nous mettons celle-ci à jour en veillant à relayer l'information aux collaborateurs impactés par ce changement.



Je fais principalement de la production et je recherche un poste qui m'aiderais à m'accomplir professionnellement.

Pour autant, cette attente n'est pas l'objectif prioritaire. je cherche d'abord et avant tout à travailler en Corée du Sud je ne rechignerai devant aucunes tâches. Seul travail que je ne peux accepter est celui qui consisterait à porter des charges lourdes.

J'accepterai tout autre challenges.



Mes compétences :

Siebel

SAP

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Analsye plans d’actions pour PMI

Pilotage d'activité

Elaboration d’outils d’analyses

Opérateur de saisis des données

Microsoft Outlook