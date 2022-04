Cyril Codogno, UX DIRECTOR / UX DESIGNER



MON PARCOURS

Depuis 2005 j’accompagne de nombreux clients grand compte dans la création/conception de dispositifs digitaux (site web, application mobile, in-store)



En 2011 j'ai eu l'opportunité de créer le pôle UX chez Dagobert et de devenir l'unique représentant de cette compétence auprès de l'ensemble des clients. Mon parcours chez Dagobert se concrétise avec la direction UX des applications tablettes et smartphones de BNP Paribas (Mes comptes) et Hello Bank.



Fin 2013, Publicis Modem me propose le poste de Directeur de l'expérience utilisateur que j'occupe jusqu'en juillet 2014(Lead UX sur les gros comptes de l'agence).



Souhaitant diversifier mon activité, je propose désormais d'accompagner les agences (Startups, agences indépendantes et grands groupes) et entreprises (Annonceurs, PME, startups…) sur leurs problématiques digitales.



DOMAINES DE COMPETENCE

UX designer senior, je dirige la conception et l'optimisation de dispositif d'envergure.

- Direction de création fonctionnelle et responsable qualité (lead UX)

- Encadrement et formation des équipes de conception (méthodologie, suivi de production)

- Analyse et définition de l’environnement du projet

- Definition des axes de conception et direction de la création fonctionnelle

- Architecture d' linformation (scénarisation des contenus, structure de navigation...)

- Design fonctionnel des interfaces (wireframe ou storyboard)

- Design d'interaction (réalisation des éléments fonctionnels et de l'ensemble des typologies d'interactions)

- Prototype fonctionnel (scénarii de test et démonstrations commerciales)



CLIENTS MARQUANTS

- Lead UX pour les applications BNP Paribas et Hello Bank (Publicis Modem & Dagobert)

- UX designer sur des problématiques de déploiement de site portail, e-commerce, édition pour Total, Nestlé, Auchan, Legrand, Swiss Life, Renault-Dacia (Digitas France)

- Mise en application d’une charte ergonomique, graphique et éditoriale dans les trois services piliers du e-business chez Orange (Digitas France)



Mes compétences :

Ergonomie

UX

Communication

E-commerce

Web

Internet

Design