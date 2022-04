Cyril COLLIN

Mes missions: Au travers de veilles concurrentielles, technologiques et d'une évaluation constante du marché, proposer la meilleure offre produits avec le marketing mix adéquat sur le marché Français, Espagnol et Italien. Garant des marges produits, du stock en centrale, du référencement.



- Développement de l’ensemble du portefeuille produit (plus de 5000 références).

- Analyse permanente de l’environnement produit (consommateurs, concurrence, technologie…)

- Conception du mix produits avec analyse des marges et stocks.

- Mise en application du plan média : créations de catalogues, fiche produits et documents promotionnels.

- Mise en place du contenu des packagings.

- Accompagnement de la force de vente : ILV, argumentaires et dossiers produits.

- Coordination des équipes de production et des services supports.

- Encadrement d’une assistante marketing.



Mes compétences :

Chef de produit

Communication

E-business

Ebusiness

Internet

Marketing

Marketing internet

Product manager

Technology

Web

Web-marketing

Webmarketing

Management

E-commerce

Gestion de projet

Recrutement