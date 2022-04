Cyril COMBAZ

Alp'Urba Conception tient à garantir une approche transversale des projets. Cette démarche met en valeur un projet personnalisé sur mesure, alliant la connaissance du terrain, l'étude de faisabilité technique, réglementaire, administrative ainsi que la conception architecturale et urbaine du projet.



Je vous accompagne dans vos projets d'aménagement, d'urbanisme, de rénovations ou d'extensions quelque soit la nature du projet.



Pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter mon site web:Array



Compétence informatiques:



- Bases de données, Algorithmique, php, SQL, HTML, CSS

- Office suite, MS Project

- Sketchup pro 8, Autocad 2011,COVADIS, Artlantis, ArchiTech PC

- Adobe CS5:Photoshop, llustrator, Premiere pro, In design

- Modélisation 3D



Mes compétences :

Architecture

Développement durable

Environnement

Urbanisme

Urbanisme durable

Relevés de mesure