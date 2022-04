Je travaille chez Saint-Gobain Recherche en qualité d'ingénieur R&D. Je suis en charge de nombreux projets ayant pour but de développer de nouveaux de produits et d'améliorer les procédés qui sont liés, notamment les fours verriers et les procédés de formage du verre.



Mes compétences :

Électrochimie

Métallurgie

Thermodynamique

Matériaux

Traitements de surface

Corrosion