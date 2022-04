Cyril COULPIER

De formation BAC+3, j'ai une licence professionnelle industries chimiques et pharmaceutiques spécialité chimie analytique (Orsay, 91), réalisée en alternance chez PSA Peugeot-Citroën.



Consultant pendant 5 ans comme technicien de recherche en chimie analytique au centre de recherche de GDF Suez (Angie), j'ai mis au point des méthodes allant du prélèvement à l'analyse de composés traces dans le gaz naturel et biogaz. J'ai pu également travailler sur des analyseurs spécifiques, participer à des campagnes de mesures sur site et former des agents aux techniques de prélèvements.



Après 15 mois au L.E Lab'eau de la Lyonnaise des Eaux, j'ai pu découvrir le domaine de l'eau et des analyses en routine, axées sur la chimie organique (hydrocarbures, volatiles,...)



De retour chez PSA Peugeot Citroën comme consultant, j'y suis resté 15 mois. Mon travail était axé sur l'analyse de COV dans l'air habitacle ainsi que sur la caractérisation de matières plastiques, caoutchouc, huiles, etc. pour la demande d'expertise.



Depuis Décembre 2016, je suis à Flashlab et je contribue au développement et à la validation de nouvelles méthodes d'analyse de COV dans l'air et eau, et d'hydrocarbures dans l'eau dans le but d'obtenir leur accréditation.



Compétences professionnelles :



- Techniques préparatives : pré-concentration sur matrice de piégeage, extractions ASE et Soxhlet

- Analyses chromatographiques : GC-MS (injections liquides, thermodésorption et pyrolyse), GC-FID, Purge & Trap, chromatographie ionique ICS 3000, HPLC-DAD/FLD, GPC.

- Analyses spectroscopiques : IR, couplage avec spectrométrie de masse

- Analyses thermiques : TGA, DSC



Logiciels utilisés : Chemstation, Master, Xcalibur, LIMS, Chromeleon, pack office.



Mes compétences :

Analyse par TDS-GC-MS (pyrolyse et liquide)

Chromatographie ioniqe ICS3000

Techniques d'extraction

HPLC

DSC

TDS -GC-MS

Purge & Trap

LIMS

Lotus Notes / Microsoft Outlook

TGA /DSC