Cyril COUROUSSE

Investi dans les projets auxquels je participe ou mène, j'aime comprendre et améliorer les choses. L'humain et l'environnement sont mes priorités.

Après une riche expérience en Maine et Loire qui m'a fait découvrir toutes les facettes de la gestion des déchets et de la vie des collectivités, je poursuis mes activités en Sarthe, sur du montage de projets autour de l'économie circulaire, pour un Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage.

J'ai le goût des nouveautés, et étudierai les propositions et opportunités qui pourront se présenter !

N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion des déchets

Communication

Encadrement

Coordination

Conduite de projet