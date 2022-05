Laurie VALLARD

Je vous accompagne dans votre démarche de prévention, d'amélioration continue et de gestion des risques sur les domaines QSE.



Mes atouts :

 Ma connaissance des référentiels ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001,

 Mon expérience en réglementation,

 Mes compétences techniques en environnement,

 Mon goût pour la communication, la sensibilisation, le travail en équipe et l'animation,

 Mes capacités rédactionnelles, mon esprit d’analyse et de synthèse et mon autonomie.





Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des déchets

Veille réglementaire

Évaluation environnementale

Évaluation des risques professionnels

Management

Travail d'équipe

Autonomie professionnelle

Communication

Norme ISO 9001

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

Microsoft Office

Animation de réunions

Audit interne

Réglementation ICPE

Organisation du travail

Certification ISO 9001

Amiante