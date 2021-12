Valérie BALARD

Résolument tournée vers la réussite et la performance de l’entreprise, j'accompagne les dirigeants et leurs équipes dans les changements nécessaires pour optimiser la dynamique et l’efficacité collective.



Ce métier est en cohérence avec mon parcours professionnel de chef d'entreprise. Les premiers leviers de mes réussites professionnelles ont toujours été l'équipe dans un contexte de culture d'entreprise forte et d'objectifs communs et partagés.



Mes compétences :

Conseil en management

Redressement d'entreprise

Management

Conduite du changement

Ingénierie de formation