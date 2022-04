Cyril DEBARGE

Après 5 ans comme ingénieur dans l'industrie agro alimenaire et les jouets, ma vieille passion, la musique, m'a rattrapé.



Je crée en 2009 une société d'édition musicale, PIL records à Lille. Des lors je vis de musique et de concerts à travers le monde.



En 2011, après un premier album fortement remarqué avec WE ARE ENFANT TERRIBLE, je développe l'activité d'illustration sonore dans la publicité. OVH, Decathlon, le département de Nord entre autre, m'apprécient pour l'expertise, la modernité des productions musicales réalisées et la rapidité d’exécution.



Vous aimez la musique et vous voulez signer vos supports vidéo avec une identité musicale forte ? cliquez sur "envoyer un message"



Mes compétences :

Batteur

Création

Directeur artistique

Identité sonore

Illustration

Illustration sonore

Ingénieur du son

Mastering

Mixage

Musique

Producer

Publishing

Spot radio

Direction artistique