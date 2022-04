Cyril DEBELLEIX

Après 12 années dans cette belle Entreprise qu'est SFD, secteur de la distribution en téléphonie, mon expérience acquise est la suivante.



Le management, bien evidement, avec la gestion réussie de plusieurs magasins, le coaching sans lien managérial avec le poste d'animateur et la gestion régional avec un poste de Directeur durant plusieurs mois sur Paris.



Rentabiliser un commerce, pousser les personnes à se dépasser, faire monter leurs compétence, travailler en équipe et atteindre mais surtout dépasser les objectifs ont toujours été mes priorités.



Ma fonction actuelle est essentiellement tournée vers la satisfaction de nos clients avec un travail en deux actions, le savoir être et le savoir faire. Pour cela, une présence terrain afin de vivre le quotidien des équipes et de la formation pour les managers afin de transmettre mon expérience.



Ma devise, une seule place compte, la première...