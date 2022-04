Cyril DEBIE

Compétences clés :



- Maitrise des fonctions d’ingénieur structure, de maitre d’oeuvre et d’assistant à maitrise d’ouvrage

- Etablissement de notes de calcul structure génie civil, bâtiments, ouvrages hydrauliques

- Maitrise des Eurocodes relatifs au dimensionnement des structures (y compris en zone sismique)

- Maitrise du BAEL

- Gestion de projets, d’équipes et de plannings

- Management de la qualité dans des contextes normatifs contraignants

- Animation et compte rendu client de réunions de projet et de chantier



Mes compétences :

Gestion de projet

Bâtiment

Robot Structural Analysis

Calcul de structure

Béton

Eurocodes

Béton armé