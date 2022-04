Commercial spécialiste de la vente en grande distribution, je travaille depuis 7 ans avec l'ensemble des supermarchés et hypermarchés des régions Alsace, Franche-Comté et Bourgogne.

je suis en relation directe avec les PDGs et directeurs de ces points de vente



Mes compétences :

Vente

Négociation commerciale

Développement commercial

Grande distribution