Sebastien KRANITZ

J'ai acquis mon experience petit a petit tout d'adord par les stage, a bestheim, au domaine faller (weinbach), chez sparr, en suisse, puis avec les opportunités nottement a la cave cooperative de kientzheim ou j'ai pu apprendre en tant que seul caviste toutes les operations de cave, la mise en bouteille...

Ce poste m'a permis d'acquerir une autonomie dand l'organisation de mon travail, et m'a egalement permis de me familiariser avec la vinification pendant un peu plus de 6 ans.



J'ai pu ensuite trouver un poste interessant a riquewihr chez ZIMMER pour gerer cette fois-ci la vinification complete du pressoir a la mise avec les conseils oenologiques du labo, m'occuper aussi de l'etiquettage et des commandes, et de tout le suivi admisnistratif des vins et preparation des differents concours.

Et enfin participer aux travaux dans les vignes quand c'est necessaire. Ce qui permet de voir un cycle complet de production en passant de la vigne, jusqu'au vin.



Toutes ces experiences m'ont beaucoup apporté et je souhaite progresser sur le plan de la vinification car c'est un domaine très vaste et enrichissant ou je m'epanouis pleinement.



Mes compétences :

travail de cave, filtration, mise en bouteille

vinification

CACES