Cyril DEHARBE

Management d'un centre de profit / magasin :

- Gestion Humaine

- Gestion économique

- Gestion Commerciale



Compétences :



- Animation et Organisation

- Définition des objectifs, suivi des compétences et mise en place de plans d’action

- Recrutement et formation des équipes de vente.

- Suivi et analyse des indicateurs de vente

- Gestion des litiges client

- Prospection et Négociation commerciale

- Pilotage budgétaire et analyse des actions et opérations commerciales

- Définition et mise en œuvre de Plans d’Actions Commerciales

- Respect et application des procédures et politiques commerciales.



Mes compétences :

Gestion d'un centre de profit

Management participatif

Gestion