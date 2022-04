Cyril DELAGARDE

Mes habilitations, connaissances et formations acquises au cours de mon parcours professionnel:



- Cariste N3

- Nacelle 3A et 3B

- Electrique BR-BC-H0-H1V-H2V

- AQI conduite de chaudières

- Froid industriel (NH3)

- Formation gestes et postures

- Formation élingage/ pontier

- Formation aux risques produit chimique

- Port de l'ARI

- Formation traitement de l'eau / légionnelle

- Formation sprinkler, extincteurs, gaz , biogaz

- Formation étanchéité, transmissions, alignement laser, SKF

- Formation Management

- Formation vibrant

- Formation permis de feu

- Formation HACCP, OHSAS 18001, ISO 14001 et sécurité alimentaire

- Soudure ARC / TIG

- SST