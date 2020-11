Voici mes habilitations, connaissances et formations acquises au cours de mon parcours professionnel:







- électrique BR-BC-B2-HC

- AQI conduite de chaudières

- froid industriel (NH3)

- formation aux risques produit chimique

- port de l'ARI

- formation traitement de l'eau

- formation sprinkler, extincteurs

- formation étanchéité, transmissions, alignement laser, SKF

-SST

- soudure à l'arc et au tig

- nacelle 3A et 3B

- caces chariot élévateur



Mes compétences :

Soudage