Cyril DELANGE

Je suis actuellement dans la recherche d'emploi dans le secteur des travaux publics.



Assistant chef de chantier ou chef de chantier



Dirige les équipes, contrôle l’exécution, coordonne les travaux, s'assure du respect des règles de sécurité.



- Bon sens du relationnel.

- Organise et répartit les tâches au sein de son équipe.

- Contrôle, conseil, propose des solutions pour la réalisation des tâches.

- S'assure du respect des délais et du budget.

- Garanti la qualité et la sécurité du chantier lors des phases d’exécutions des travaux.

- Gestion du personnel, des commandes de fourniture et l’approvisionnement en matériel et main-d'oeuvre.

- Grand sens des responsabilités.

- Rebondi face aux difficultés techniques, humaines...

- Esprit d'initiative.

- Rigoureux dans le travail sur terrain et administratif





Mes compétences :

Management

Lecture de plan

Anticipation et organisation

Relationnel

Gestion de la production