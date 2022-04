Cyril DELEMAZURE

Management d’équipes et de projets IT et Telecom

• Responsable de Département (20 collaborateurs) : pilotage des objectifs et des compétences des collaborateurs, recrutement, mise en place de nouvelles organisations et conduite du changement

• Direction de projets et de programmes, de la conception à la mise en œuvre opérationnelle



Conseil en management IT et Telecom

• Développement commercial, gestion de compte, avant-vente

• Thématiques récentes: Smart Metering (gaz et eau), Management de Service, Gestion de la relation client, Telecoms d’Entreprise, Telecom Expense management (TEM), Sourcing, Infrastructures SI

• Réseaux télécoms et audiovisuels, transmission, business development, services innovants dans des contextes de changement et de ruptures technologiques



Conception de systèmes et services orientée cycle de vie

• Pilotage de fournisseurs stratégiques : RFI, RFP, contrats cadres

• Industrialisation de services, solutions et processus, management de la qualité ISO 9001



Certification

• PRINCE2 Practioner



Connaissances sectorielles

• Banques & Assurances, Energie, Industrie & Services

• Opérateurs Telecom et Audiovisuels



International

• Montage de projets partenariaux européens et nationaux, participation à des forums européens de coopération scientifique



Mes compétences :

Système d'information

Ingénierie système

Smart Grid

Management

Telecom Expense Management

Conseil

Management opérationnel

LAN

NTIC

Sourcing

WAN

Information Technology

Télécommunications

Conduite du changement

Ingénierie