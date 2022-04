Cyril DEMARE

Un parcours à l'opérationnel depuis 15 ans, expérience confirmée en gestion d'agences, management et gestion multi-sites sur des zones géographiques étendues, management d'équipes importantes, exercice budgétaire annuel, capacité d'adaptation et disponibilité, implication et loyauté.



"Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait oú il va" Sénèque



Au milieu de la difficulté se trouve l'opportunité" Einstein



Mes compétences :

Management opérationnel

Mobilité nationale

Recrutement

Gestion budgétaire

Gestion des ressources humaines

Stratégie d'entreprise