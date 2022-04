Marc FICHERA

Responsable centre de profit.

Autonomie, sens des responsabilités, rigueur, relationnel client, polyvalence, esprit d'entreprise.

Homme de confiance et de challenges.



Mes compétences :

Planifier des opérations commerciales

Organiser des opérations commerciales

Elaborer un budget et le respecter

Gérer & développer un portefeuille grands comptes

Identifier les opportunités de développement

Developper l’image de l’entreprise

Elaborer un programme de fidélisation des clients

Etablir des relations de confiance avec direction

Rédiger des propositions commerciales

Répondre aux appels d’offres

Valoriser l’image de l’entreprise

Maîtriser des situations complexes

Suivre les prestataires et les fournisseurs

Animer une équipe (14 personnes)

Gérer les intervenants

Vendre en BtoB et BtoC

Mettre en place un plan de commissionnement

Conseiller (aspect technique et financier)

Utiliser toutes les méthodes de commercialisation

Suivre le bon déroulement des prestations

Augmenter le chiffre d’affaire / vente ajoutée

Suivre la facturation et les encaissements

Suivre les commandes

Remonter les informations clefs

Négocier les achats

Veille technologique

Gérer le parc automobile

