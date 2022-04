Cyril DESCAYRAC

Expert d'assurés, spécialisé en évaluation de préjudices corporels, je suis diplômé d'une maîtrise en droit, d’un DESS Droit des assurances et DIU Droit Médical.

Je suis également chargé d'enseignement à la faculté de droit de Toulouse, DU droit du dommage corporel et indemnisation, et co-auteur du code des assurances (éditions Litec).



Mon cabinet HC Expertises accompagne les victimes d'accidents corporels face aux assureurs.

Mon objectif : permettre aux sinistrés d'obtenir une meilleure indemnisation de leurs préjudices corporels.





Mes compétences :

Droit des assurances

Gestion de sinistres

Conseil juridique

Négociation

Expertise technique