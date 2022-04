Jean-François LANJARD

Juriste généraliste, mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir: sens de l'écoute, une grande capacité d'adaptation, le management d'une petite équipe, la capacité à atteindre les objectifs fixés.

Après avoir évoluer dans les maisons de justice j'ai décidé de m'orienter vers la copropriété. Ce choix est motivé par le besoin de réaliser des actions concrètes d'abord, tout en maintenant un relationnel avec les clients et les autres professionnels.

Bref un métier où l'on ne s'ennuie pas, où l'on apprend à tous les instants et où chaque jour est un nouveau challenge.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Collectivités Territoriales

Droit civil

Droit immobilier

Droit du travail

Urbanisme

Ecoute

Analyser les besoins et définir les objectifs

Analyse des besoins

Gestion immobilière

Veille juridique

Logiciel ICS

Coordination de travaux

Rédiger les comptes-rendus d'asssemblées

Diriger des assemblées générales