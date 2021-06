Cyril DUBOIS

Ex militaire de plus de 17 ans en tant que gérant de collectivité et formateur, je recherche un emploi sur Cambrai et alentours, en tant que manager dans le domaine de la restauration. Mes années d'expériences militaire m'ont permis d'acquérir de la rigueur, du respect hiérarchique, de l'implication, de la disponibilité, du sens de l'effort et implication, des facultés d'adaptation. je garde toutes ces valeurs qui sont générateur de valeur ajoutée pour toutes entreprises.



Mes compétences :

Pedagogue

Management

Gestionnaire

Formateur