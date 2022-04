Cyril DUMANOIS

Avec plus de 16 ans d’expérience en distribution BtC, dont 10 en e-commerce, doté d’un esprit entrepreneurial et analytique, autonome, exigeant, recherchant en permanence la meilleure performance opérationnelle et la plus grande satisfaction client, je suis un professionnel confirmé de la gestion de centre de profits et de l’encadrement d’équipe dans des environnements en constante évolution.

Habitué aux négociations complexes dans des univers internationaux, mes compétences initiales en « Achats », « Business Development » et « Management » ont été complétées par une expérience opérationnelle de plus de 4 ans en Marketing et Gestion de Projets, me permettant aujourd’hui de diriger l’une des principales catégories du site Amazon.fr, en très forte croissance.



Mes compétences :

Gestion de projet

Pricing

Négociation

e-commerce

Business Analysis

Business planning

Recrutement

Gestion budgétaire

Business development

Management

Gestion des stocks