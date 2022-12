Julie OZANNE

Après l’obtention du baccalauréat, n’ayant pas de projet professionnel défini, je décide d’entreprendre des études généralistes en école de commerce.

A la fin de mes études, j’ai saisi les opportunités professionnelles qui se présentaient à moi et me suis spécialisée en vente d’espace publicitaire.

Au bout de quinze ans de travail en entreprise, j’ai eu envie de trouver un métier en rapport avec mes motivations profondes : Optimiser l’organisation d’un service et assurer le bien-être de mes collègues ont toujours été une priorité pour moi.

Un bilan de compétences m’a permis de me poser les bonnes questions, de faire un travail d’introspection, de valoriser d’un côté mon expérience professionnelle, de faire ressortir des savoir-faire et des savoirs-être parfaitement compatibles avec des fonctions d’assistanat.

Mon expérience professionnelle m’a ainsi appris, que ce soit dans la négociation commerciale, la gestion d'une communication téléphonique, la gestion du stress, la gestion logistique et des services généraux, mais aussi l’élaboration de rapports et supports.

Tout au long de mon parcours, j'ai aimé travailler en équipe et que la finalité de ce travail puisse servir à autrui, et être utile. J'apprécie la communication au sens large : les rencontres, les échanges, l’accompagnement des collègues. J'aime aussi organiser, planifier, et m’adapter aux situations et aux personnes.

J’aime avoir de nouveaux challenges à relever sans cesse et la variété des tâches.



MES COMPETENCES:



ASSISTANAT

• Accueil (téléphonique, physique)

• Gestion du courrier

• Production de support et compte-rendu

• Gestion de plannings, réunions, déplacements

• Gestion des services généraux



GESTION-COMPTABILITE

• Gestion de budget

• Gestion des déclarations administratives

• Gestion des factures clients/fournisseurs

• Suivi des règlements



MARKETING-COMMUNICATION-COMMERCIAL

• Organisation d’évènements

• Conception & gestion de mailings

• Gestion des relations commerciales (clients/fournisseurs)



VIE DE L’ENTREPRISE

• Aménagement de locaux

• Suivi des process (logiciels internes)

• RH : accueil nouveaux arrivants, encadrement 1 pers



LANGUES ET COMPETENCES INFORMATIQUES

• Anglais : lu/parlé/écrit (TOEIC : 765)

• Allemand : notions

• Logiciels: Pack Office, Lotus Notes, CRM







