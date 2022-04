Cyril DUPEYRAT

Après un doctorat de Physique, section "Milieux Denses, Matériaux et Composants", consacré à l'étude microstructurale et magnétique de monocristaux SiC implantés en fer, j'ai rejoint l'entreprise Sagem pour un contrat d'une durée de 14 mois. Je travaille sur l'élaboration et l'analyse de dépôts en couches minces pour des applications à l'opto-électronique.



Mes compétences :

Recherche et Développement

Gestion de projet

Communication