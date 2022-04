Cyril DUVAL

Étudiant à l'ITIN (Cergy 95), école supérieure de la CCI de Versailles Val d'Oise Yvelines, pour y suivre une formation BTS IG en alternance (Informatique de Gestion).



Je recherche une entreprise en Île-de-France pour une durée de 24 mois, pour y préparer mon diplôme, en alternance (1 semaine école / 1 semaine entreprise).



Mes atouts pour y parvenir sont ma motivation, ma détermination, mon autonomie et ma rigueur dans le travail, acquis dans le cadre de projets durant mon cursus scolaire.



Je sais manipuler différents systèmes d'exploitations comme:

- Windows XP

- Windows Vista

- Windows Seven



Je maitrise les langages environnements de développement suivants:

- PHP, SQL(MySQL, SQL Server, Oracle), Visual Basic

- HTML, CSS



L'expérience apportée par cette formation me semble donc indispensable à la réussite de mon projet et me permettra d'intégrer un secteur où les métiers sont multiples et en constante évolution.



Vous pouvez me contacter au 06 22 26 28 12 ou par mail sur dcyril95@gmail.com



Mes compétences :

Développement d'application

Informatique