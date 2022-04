Cyril ENDRIZZI

Expérience en conception de poste RTE 400 – 225 – 90 ou 63 KV tous corps d’état

Expérience des missions de maîtrise d'œuvre et pilotage de chantier. Création et rénovation de bâtiments industriels

Expérience des missions de Coordination SPS et SSI pour des travaux dans des établissements en activité.

Expérience: Plan de prévention / Document Unique / PPSPS / Évaluation des risques / Analyse d’accident

Pratique des missions de Coordination SPS en phase conception et réalisation.

Expérience en pratique des missions de repérage amiante ( DAPP/ DTA / Vente / Avant démolition, examen visuel & avant travaux)

Animation de stage «Amiante Sous Section 4» Opérateur de chantier & Sensibilisation amiante

Animation de stage «AIPR» Concepteur / Encadrant /Opérateur

Animation de stage «diagnostic déchet»