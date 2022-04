Cyril ESTANOVE

Après une formation en économie et en finance, j'ai acquis une solide expérience de dirigeant dans le domaine de la pharmacie, cosmétique, nutraceutique, plantes.

Mon goût pour l'opérationnel et la conduite de projets industriels et commerciaux ambitieux, au travers de la direction et de l'animation d'équipes interculturelles et multidisciplinaires m'a permis de développer des compétences:

-pilotage de projets jusqu'à leur phase d'industrialisation

-réingéniérie organisationnelle

-accompagnement actif de l'évolution de la stratégie de l'entreprise et sa mise en oeuvre sur le terrain



Régions concernées: Europe, Amérique Latine, Amérique du Nord, Inde, Chine, Vietnam





Mes compétences :

Langues Anglais courant

Strategie

Management

Industrie pharmaceutique