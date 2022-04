Cyril FARINEAU

M.I.A Cabinet Pilliot

Audit des besoins en assurance de l'entreprise (RC pro, multirisques,flotte...) et des assurances du particulier (Habitation , Auto...)



Prévoyance et Patrimoine

A la suite d'un audit complet de votre situation ( régime professionnel, contrats personnels , situation familiale...) J'évalue avec vous les dispositions concernant votre prévoyance ( arrêt de travail,décès, invalidité,santé) ainsi que l'évaluation de votre retraite ,de la transmission de votre patrimoine et de l'optimisation fiscale.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Gestion de la relation client

Merchandising