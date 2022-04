Cyril FEYT

Après 10 ans d’expérience dans le marketing on et off line assurance (mutuelles et assurance), j'ai décidé de changer de vie. En effet, c'est en juin 2012 que je me suis jeté à l'eau en reprenant une entreprise de bâtiment tous corps d'états.

Je travaille maintenant dans un secteur que je voulais découvrir depuis de nombreuses années et me suis épanouis à relever de nouveaux challenges.

Je gère seul une petite structure générant environ 400 K€ de chiffre d'affaires.

Cette nouvelle expérience est une vraie aventure mais je ne regrette pas d'avoir osé passer un cap que beaucoup rêvent de franchir !

Aujourd'hui, après plus de 4 ans, de nouveaux projets se dessinent...



Mes compétences :

Entrepreneuriat

Assurance Santé

Assurance Vie

Assurance de personnes

Affiliation

Web marketing

Référencement payant