Cyril FLEURY

Commercial de formation et de caractère, j'aime les challenges et j'apprécie particulièrement le principe d'une rémunération variable non plafonnée.



Sachant créer un climat, mon point fort réside dans ma directivité et ma capacité à contre argumenter pour assurer un closing efficace.



Je suis en veille active, je suis à l'écoute d'opportunités.



Mes compétences :

analyser les besoins d'un prospect

Vendre en one-shoot

Recrutement du personnel

Gestion du personnel