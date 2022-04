Cyril FULGRAFF

25 années d’expérience en tant que Directeur Commercial-Marketing-Export, et Directeur Général de PME au sein de différents secteurs industriels : arts graphiques, supports de communication, chimie, fabrication de machines....



Un Global Executive MBA doublé d’un Master en « Administration générale des entreprises » obtenus avec la mention "Bien" en 2016, ont significativement renforcé mes connaissances ainsi que mes aptitudes stratégiques et opérationnelles.



j'ai décidé de mettre à profit mes expériences et compétences à mon compte en créant ma société sous Franchise, un nouveau défi à relever !



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Ventes internationales

Elaboration de stratégies commerciales et mar

Management Général

Organisation de salons

Ventes complexes

Elaboration de Stratégies Marketing & Com

Management d'équipe

Management de projets

Organisation du travail

Production industrielle

Industrie graphique

Industrie chimique

Machines d'emballages et de productions plast

Négociation commerciale

Planification

Team building

ventes & négociations de haut niveau

eLearning

budgets