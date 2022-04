Cyril GAIL

Lors de mes études en Réseaux Numériques de Communication, j’ai effectué un stage pour la société METRALOR TELECOM. Au vue de mes compétences et de mon autonomie à gérer plusieurs projets, j’ai obtenu à l’issue de ce stage une embauche en C.D.I..



J'ai occupé pendant 3 ans le poste de responsable de planification ce qui m'a amené à travailler avec de nombreux clients (France Telecom, 9 Cegetel, Huawei, Alcatel...) et gérer des équipes de techniciens et monteurs dans toutes la France.



Durant cette période j'ai continué mes études en cours de soir puis repris une formation en alternance afin de continuer à évoluer et revenir vers la technique et dans mon domaine : l'informatique.



Cette phase de remise en question j'ai rejoint AT7 Système. Au sein d'une équipe en bureau d'étude j'ai effectué de la programmation, configuration et installations d'équipements réseaux et serveurs pour architectures industrielles (DeltaV). J'ai pu travailler dans des environnements de l'industrie de pointe pour des grands acteurs de la Chimie Française : Total et Arkema



Grâce à mon parcours, j'ai pu rejoindre BT Global Services en région Parisienne où j'occupe un poste d'ingénieur réseau. Ce travail me permet de travailler sur différents équipements informatique dans le domaine des systèmes d'informations de télécommunication (SFR).



J'ai rejoint en 2012 la société CEFI en temps que responsable Opérationnel. Mon poste consiste à la gestion d'un équipe de support direct chez le client mais également être le responsable technique sur la partie réseau. Par la suite j'ai pris en charge l'équipe de support pour plusieurs clients en France. Ce travail me permet d'évoluer dans le monde de la virtualisation de poste de travail.



Mes compétences :

Gestion de projet

Automatisme

Cisco

Réseau

Système d'information

Active Directory

Informatique

SQL

Electricité

Travail en équipe

Management

Autonomie professionnelle

PHP

VMware ESX

Réseaux informatiques & sécurité

MOA

Hyper-V

Java Platform