Cyril GALLANT

Après un Master en Hygiène, Sécurité, Qualité, Environnement, mon expérience, dans des fonctions HSE, m'a permis de mettre en application des outils qualité, d'analyse et de gestion, et également de communiquer à travers des audits, des formations, des sensibilisations.

Je suis quelqu'un de très ouvert et curieux, ce qui m'a été très utile pour obtenir des informations et faire passer des messages importants sans grande difficulté.



Mes expériences m'ont permis de découvrir des environnements très variés: Mécanique-Métallurgie, Textile, Chimie, Agroalimentaire, TP sur site SEVESO, Tuyauterie Chaudronnerie. Je suis toujours prêt à découvrir de nouveaux secteurs d'activité ou de nouvelles productions.



Mes compétences :

Évaluation des risques

OHSAS18001

MASE

Audit

ISO14001

Sécurité

Gestion de projet

Environnement

Bilan Carbone

Qualité

AutoCAD

Informatique

Management

Veille