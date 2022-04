Cyril GAMELON

Ancien Responsable Qualité et Affaires réglementaires de 2 start-up, mes activités étaient les suivantes : Préparation et mise à jour du dossier marquage CE & FDA, suivi de projet de la phase développement à production suivant les normes et directives en vigueur (ISO 13485, ISO 14971, IEC60601-1 + filles, ISO 10993-1 + filles, ISO 62304, MIL-STD 883, etc.), auditeur interne et externe, gestion des CAPA internes et externes, gestion des non-conformités internes et sous-traitants, Coordinateur ESD, IQ/OQ/PQ, veille réglementaire et normative, etc.