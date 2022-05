Yohann VIENNET

Ingénieur biomedical de formation:

- réglementaire: ISO 13485, 93/42/CE, FDA

- développement et industrialisation: exigences réglementaires, AMDEC, investigations cliniques, validation de processus, marquage CE.



1ère expérience dans une société fabricant de D.M. implantables de classe 3:

- validation de processus: QI, QO, QP, R&R, Cpk,

- plans d'expériences Taguchi,



Seconde expérience dans une société de micromécanique fabricant de composants horlogers et médicaux:

- Développement et validation de nouveaux process: AMDEC, 5S,

- Industrialisation de nouveaux produits: R&R, Cpk, SPC, 6 sigma

- Amélioration de process / Green Belt 6 sigma



Autres: Pack Office, gestion de projets, allemand, anglais (TOEIC 750), pro engineener, solidworks.



Mes compétences :

6 SIGMA

6 Sigma Green Belt

AMDEC

Green belt

horlogerie