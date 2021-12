Perrine LELIEVRE

Afin de mettre à profit mon sens de la communication, mes qualités organisationnelles et relationnelles, je me suis orientée, après 10 ans d'analytique au sein de laboratoire de contrôle et de développement, vers l'activité opérationnelle qu'est la validation en tant que coordinatrice d'activité des validations procédés et nettoyage.



Ayant acquis durant 15 ans les connaissances théoriques en réglementation, qualité et bonnes pratiques de fabrication, je recherche désormais un poste dans le domaine de la Qualité (Qualité Compliance, Qualité Production) ou celui de la Validation.





DOMAINES DE COMPÉTENCES:



VALIDATION/QUALIFICATION :

• Coordinatrice en validation et qualification de procédé (médicament injectable) et nettoyage industriels

• Validation de transfert du procédé de fabrication d’un injectable

• Qualification d’équipements de production (Skids de Chromatographie, Systèmes d’ultrafiltration, Centrifugeuse en continu, Systèmes CIP)

• Qualification d’équipements analytiques (Electrophorèse capillaire, Cytomètre de Flux)

• Développement et Validation de méthodes analytiques au sein d’un service de contrôle qualité (mise en place des référentiels de validation analytique)



BIOCHIMIE :

• Techniques de chromatographie (CPG, HPLC, CCM)

• Dosage de sucre (Méthode de Dubois)

• Spectrophotométrie

• Electrophorèse sur gel d’agarose, électrophorèse capillaire



IMMUNOLOGIE :

• ELISA

• Tests cellulaires (Radioactivité (Chrome51), Mesure d’activité (cytométrie en flux)

• Western Blot, SDS

• Microscopie d’immunofluorescence

• Méthode d’agglutination directe (HA, HE)

• Ouchterlony

• Activité de préparation de solutions tampon en ZAC classe B



VIROLOGIE :

• Culture cellulaire

• Culture virale sur cellules

• Titrage de virus (TCID 50, plage de lyse, hémagglutination)

• Identité, Pureté, Compatibilité



Mes compétences :

Validation/Qualification

Développement Et Validation Des Méthodes Analytiqu

QA validation

Qualité

Industrie pharmaceutique

Gestion de projet

Biotechnologies

Amélioration continue