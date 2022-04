Cyril GARNODIER

Commercial terrain puis manager depuis 20 ans , j'ai acquis une solide expérience dans la vente et l'animation d'équipe notamment en conquête !



Après une pause " médicale " , j'ai donné une nouvelle orientation à ma carrière en créant des centres de profit leader sur le secteur de la beauté et du bien être



J'anime des équipes de conseillères au sein de l'enseigne Carlance, Consultant en esthétique et développe une nouvelle enseigne de Yoga.



Mes compétences :

Prospection

Commercial

GSM

Chef des ventes