Cyril GOLLINO

Titulaire d'un master 2 en Ingénierie de projets européens et internationaux, j'ai réalisé une première expérience professionnelle significative en accompagnant le développement à l'international des entreprises membres du pôle EMC2. Souhaitant compléter mon profil et me spécialiser dans le commerce international, j'ai décidé d'intégrer le Masters of Science International Business Management de l'INSEEC Paris. Ainsi, je réalise depuis le mois de février un stage en rythme alterné au sein de Brava Global, une entreprise spécialisée dans les services de transport. J'ai notamment pour objectif de développer les activités de Brava Global sur le marché français.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Autonomie

Esprit d'équipe

Microsoft Access

Incoterm

Commerce B2B

Commerce international

Sales

Facturation