Cyril COLLINEAU

Fort d’une expertise de 20 années acquise dans de grandes entreprises internationales ( THALES, PHILIPS, MISTUBISHI, RENESAS ) ainsi que de petites structures, je suis à votre disposition pour tous vos projets concernant du design de cartes électronique, logiciel embarqué ( C,C++ ) et développement FPGA.

Ce large spectre de connaissances techniques fait de moi un interlocuteur privilégié pour la gestion de projets multi-domaines : électronique/logiciel embarqué/mécanique.



Mes compétences :

FPGA

Verilog

Recherche scientifique

C++

ASIC

Xilinx

VHDL

Matlab

Linux

DSP

C Programming Language

UMTS

SED

Python Programming

PrimeTime Software

Perl Programming

PADS

OrCAD

ModelSim

Microsoft Visual Studio

Microelectronics

FLEX

Assembler

AWK

3G Networks

2G Networks