Cyril GOUBIE

Juriste de formation, j'ai terminé mes études par un DESS CAAE qui permet d'avoir une vision globale des différents services de l'entreprise.

A l'issue de ma formation, j'ai intégré le cabinet Strauss et Associés (cabinet d'expertise comptable à Paris 16) en tant que Responsable Ressources Humaines et Relations Juridiques. J'ai occupé ce poste pendant 3 ans.

De décembre 2005 à juin 2008, j'ai occupé le poste de Directeur des Ressources Humaines de la société K-Buy (devenue depuis KLB-Group), cabinet de prestations en achats, approvisionnement et logistique.

Depuis juin 2008, j'ai intégré le groupe familial (groupe SO.FI GOUBIE). J'occupe actuellement le poste de Directeur Administratif, Financier et Ressources Humaines de ce groupe du bâtiment de plus de 150 collaborateurs. Nous sommes des spécialistes de la construction Bois.