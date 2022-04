Cyril GROS

Mon savoir-faire se base sur les deux aspects suivants:



Conception & Gestion de projet

- Conception d'une scénographie

- Médiation et coordination des différents intervenants (maîtrise d’ouvrage, commissariat scientifique, experts et conseillers techniques, ...)

- Savoir-faire en matière de management des hommes

- Elaboration de stratégie et de planning de réalisation

- Rédaction d’agendas et de comptes rendus de réunions

- Réalisation de planches graphiques de présentation de projet

- Elaboration et mise en forme des documents liés au projet: dossier d’esquisse, d’avant-projet, dossier technique, ...



Pilotage de chantier

- Médiation et coordination des différents intervenants (menuisiers, éléctriciens, serruriers, métiers de l’audiovisuel, maquettistes, ...)

- Réalisation de plans d’implantation et de plans de détails du mobilier d’exposition

- Réalisation de maquettes d’études

- Savoir-faire en matière de rédaction de dossiers de consultation des entreprises

- Suivi de fabrication



Mes compétences :

Scénographie

CAO

Organisation d'évènements

Project management