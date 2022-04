Cyril GROOS

Ingénieur agronome, après 10 ans d'expérience comme ingénieur de recherche en génétique végétale, j'ai décidé de donner une nouvelle orientation à mon parcours professionnel.

J'ai ainsi suivi pendant un an une formation en politique publique pour le développement durable du territoire. Lors de cette formation, j'ai travaillé sur la politique de la Trame Verte et Bleue au sein de la LPO Alsace, en réalisant l'étude de deux communes.

En 2015, j'ai rejoint l'association RITTMO qui propose de la recherche à façon pour la valorisation de la matière organique ainsi que sur les méthodes novatrices en fertilisation. Ma fonction au sein de cette association portait sur la communication et la qualité.

Aujourd'hui, je souhaite trouver une activité et axe ma recherche sur deux axes :

- la gestion de l'environnement en lien avec l'agriculture;

- un poste administratif en lien avec la recherche.



Mes compétences :

Qualité

Conduite de projet

Communication

Recherche scientifique

Agronomie