Frederique GUEVAER

Depuis plus de 15 ans au sein du secteur bancaire, j'ai expérimenté le service au client en tant que chargé de clientèle pro agri, la prise de décision sur dossier au sein des engagements professionnels, pris du recul sur la mise en place de ces dits dossiers via l'inspection, établi des reporting à la direction des risques. Depuis 5 ans, je travaille à la gestion Actif Passif du CMNE et en ai la responsabilité depuis 3ans



Mes compétences :

Risques de taux

Risques de liquidité

Management