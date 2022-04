Cyril HACHET

Consultant dans les domaines Processus, Méthodes et Qualité, je travaille sur les projets de transformation : mise en place de nouvelles gouvernances, optimisation de processus, mise sous contrôle d'activités, ... J'utilise mes années d'expérience et ma boite à outils (Scrum, Lean Six Sigma, Modélisation, Gestion des exigences...)



Mes compétences :

Modélisation

AMOA

Cartographie des processus

Qualité

Optimisation des processus

ITIL

Six Sigma Green Belt

Gestion de projets internationaux

Amélioration continue